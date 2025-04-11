الإمارات تستضيف عملية تبادل سجناء بين أمريكا وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وتم خلالها تبادل مواطن روسي ومواطن أمريكي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

وأعربت الوزارة عن شكرها لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، على ثقتهما بدولة الإمارات العربية المتحدة واختيارهما لأبوظبي كموقع لإتمام عملية التبادل التي تمت بتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وقالت الوزارة، إن اختيار أبوظبي لإجراء عملية التبادل من قبل البلدين يعكس علاقات الصداقة الوثيقة التي تربطهما بدولة الإمارات، لافتة إلى تطلعها إلى أن تسهم هذه الجهود في دعم مساعي خفض التوتر وتعزيز الحوار والتفاهم بما يحقق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووفقاً لعملية التبادل، أطلقت روسيا، أمس، سراح أمريكية روسية صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 12 عاماً لإدانتها بالخيانة بسبب تبرعها لجمعية خيرية تساعد أوكرانيا، مقابل إفراج واشنطن عن متهم بتهريب إلكترونيات أمريكية حساسة للجيش الروسي.

وأكدت المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه»، وجهاز الأمن الاتحادي الروسي تبادل السجينين في أبوظبي.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية روسية، كسينا كاريلينا، الأمريكية الروسية، وهي تخرج من البلاد.

كما أظهرت اللقطات ركوب آرثر بيتروف، الألماني الروسي الذي اعتقل في قبرص في 2023 بطلب من الولايات المتحدة لاتهامه بتصدير تكنولوجيا حساسة للإلكترونيات الدقيقة، طائرة روسية وخضوعه لفحوص طبية.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان: «تم تبادل بيتروف مع الأمريكية كسينا كاريلينا التي تحمل أيضاً الجنسية الروسية وصدر بحقها حكم بالسجن 12 عاماً لإدانتها بالخيانة بسبب تقديم مساعدة مالية لدولة أجنبية».. مضيفاً: «نعبر عن امتناننا لقيادة الإمارات على مساعدتها».

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في منشور عبر منصة «إكس»: «كسينا كاريلينا على متن طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة.. لقد سجنتها روسيا لأكثر من عام ونجح الرئيس دونالد ترامب في الإفراج عنها».

في السياق، قالت ناطقة باسم «سي.آي.إيه»، إن هذا التبادل يظهر أهمية الحفاظ على التواصل مع روسيا، رغم الصعوبات الجمة التي تواجه العلاقات الثنائية، مضيفة: «ننظر إلى هذا التبادل باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام».