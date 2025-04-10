ترامب يمهل نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة، إنه "وبعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة".

وصرح نتنياهو قبل عودته: "نظر إلي الرئيس وقال للصحافيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن"، لكن مساء الأربعاء يبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت مصادر أمريكية لعائلات الرهائن أن القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع البيت الأبيض الاثنين، وأشارت إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في غزة، كما تشكل المحادثات مع إيران بشأن الملف النووي جزءا من هذه الخطة الشاملة، ولا يمكن أن تعمل منفردة.