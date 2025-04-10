وزير الخارجية الإسرائيلي يعلّق على نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو، معتبرا أن ذلك سيكون "مكافأة للإرهاب".

وقال ساعر مساء الاربعاء عبر منصة اكس إن "اعترافا احاديا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للإرهاب وتعزيزا لحماس"، مضيفا أن "هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا".

ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية. وفي مايو 2024 اتّخذت الخطوة كل من إيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو.

لكن فرنسا ستكون القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة قاومتها الولايات المتحدة لفترة طويلة، لكن مؤيديها يعتبرون أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

والأربعاء، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في يونيو" لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت الاربعاء "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة".

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل فرنسا أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطين.

وأضاف ماكرون "سأقوم بذلك (...) لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، ولأنني أريد ايضا أن اشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الامر الذي لم يقم به العديد منهم".

واكد أن ذلك سيتيح أيضا "ان نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على ايران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".

وما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرفض حل (قيام) الدولتين.