19 شهيداً في قصف للاحتلال على خان يونس

استشهد 19 فلسطينياً وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 19 وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت استشهاد 112 فلسطينياً في غارات لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الخميس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523، والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.