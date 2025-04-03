العاهل الأردني والرئيس البلغاري يبحثان المستجدات الإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس البلغاري رومن راديف، اليوم الخميس في صوفيا، مجمل التطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في غزة وضرورة استعادة وقف إطلاق النار، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن المباحثات ركزت كذلك على العلاقات الثنائية واستضافة بلغاريا لمبادرة "اجتماعات العقبة".

وأكد الملك عبدالله الثاني، أهمية استضافة بلغاريا لاجتماعات العقبة بالشراكة مع الأردن، في ظل التحديات التي يشهدها العالم، فيما أوضح الرئيس البلغاري أن الدورة الجديدة من هذه الاجتماعات ستبحث قضايا أمنية مهمة، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تهم إقليم البلقان والشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس البلغاري بجهود الأردن، في العمل لوقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، والدفع باتجاه حل سياسي، مؤكدا موقف بلاده في دعم إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.