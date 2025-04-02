4 قتلى في غارة إسرائيلية على بيروت

قتلت غارة جوية إسرائيلية على موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، أربعة أشخاص، إضافة إلى جرح سبعة آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت حسن بدير، الذي يعمل «عنصراً في الوحدة 3900 في حزب الله وفيلق القدس». وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن المستهدف من الغارة هو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب.

واستهدفت الغارة، التي لم يسبقها أي تحذير إسرائيلي، الطابقين العلويين من مبنى قرب بيروت تقول إسرائيل إنه يعود لحزب الله، وشنتها طائرات حربية إسرائيلية بتوجيه من جهاز الأمن العام «الشاباك»، وفق الجيش الإسرائيلي.

وندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالغارة الإسرائيلية، داعياً حلفاء لبنان إلى دعم سيادة كاملة.

كما ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالغارة وقال إنها تشكل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر بين إسرائيل وحزب الله.