ترامب: سأزور السعودية قريباً ومحمد بن سلمان "شخص رائع ومميز"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه يعتزم زيارة السعودية قريبًا، وربما في شهر مايو المقبل، في أول جولة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في يناير، مشيراً إلى إمكانية توسيع الزيارة لتشمل الإمارات وقطر.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، "لديّ علاقة جيدة جدًا مع الشرق الأوسط"، مسلطًا الضوء على علاقاته مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً في إشارة إلى الأمير محمد بن سلمان: "إنه شخص رائع ومميز".

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو توقيع اتفاقيات استثمارية مع الرياض، قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار، تشمل صفقات تسليح واستثمارات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وتلعب السعودية دورًا محوريًا في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تستضيف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وموسكو حول الحرب في أوكرانيا.