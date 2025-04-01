ترامب: محمد بن زايد قائد عظيم وسأزور الإمارات حتماً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عزمه زيارة دولة الإمارات خلال جولة تشمل أيضا السعودية وقطر، مشدداً على أهميتها البالغة، كما وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه "قائد عظيم".

وأشار ترامب خلال حديثه مع الصحفيين إلى استضافته لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ومستشار الأمن الوطني، قائلاً: "إنه رجل رائع وينتمي إلى عائلة رائعة بالفعل".

وأكد الرئيس الأمريكي أن جولته المرتقبة في الشرق الأوسط ستشمل الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر، مضيفاً: "قد تتم الزيارة في أبريل أو بعد ذلك بقليل، حيث نعتزم زيارة هذه الدول الثلاث بالتأكيد".

وفي سياق متصل، كشف ترامب عن خططه لزيارة السعودية في مايو المقبل لتوقيع اتفاقية استثمارية ضخمة، ستكون جزءاً من أولى زياراته الخارجية خلال ولايته الثانية.

وأكد أن الرياض تعتزم استثمار أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

كما رجّحت مصادر مطلعة أن تشمل المباحثات خلال زيارته ملفات دولية بارزة، مثل الحرب في أوكرانيا والنزاع في غزة.

وأشارت إلى أن السعودية تلعب دوراً محورياً في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في استضافة محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن هناك نقاشات حول إمكانية قيام الرئيس برحلة خارجية، دون تأكيد رسمي للخطط حتى الآن.