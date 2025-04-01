لبنان.. قتلى بغارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ فجر اليوم الثلاثاء غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عنصرا في حزب الله، وأوقعت وفق السلطات اللبنانية ثلاثة قتلى، في ثاني ضربة من نوعها تطال معقل الحزب منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينه وبين الدولة العبرية في نوفمبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إنّ "الغارة استهدفت إرهابيا من حزب الله أرشد مؤخّرا عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضدّ مدنيّين إسرائيليين".

وأضاف أنّه "نظرا للتهديد المباشر الذي شكّله هذا الإرهابي، فقد تحرّك الجيش والشاباك لتصفيته وإزالة التهديد"، من دون أن يكشف عن هوية الشخص المستهدف بالغارة.

وأكّد البيان أنّ الجيش والشاباك "سيواصلان العمل لمنع أيّ تهديد للمدنيين في دولة إسرائيل".

وفي بيروت قالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدّت في حصيلة محدّثة إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة سبعة أشخاص بجروح".

وتأتي هذه الغارة بعد أن حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي من أنّ جيشه "سيضرب في كلّ مكان في لبنان ضدّ أيّ تهديد".

وفي العاصمة اللبنانية سمع صحافيان في وكالة فرانس برس دويّ انفجار قويّ قبيل الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ)، أعقبه هدير طائرة.