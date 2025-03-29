ضربات أمريكية جديدة ضد الحوثيين في اليمن

ضربت غارات جوية يشتبه في أنها أمريكية اليمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وتردد أنها أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، حيث اعترف الجيش الأمريكي في وقت سابق بقصف موقع عسكري رئيسي في قلب العاصمة صنعاء يسيطر عليه الحوثيون.

ولم يتضح على الفور مدى الضرر والإصابات المحتملة، على الرغم من أن الهجمات جاءت بعد ليلة شهدت غارات جوية مكثفة في وقت مبكر من يوم الجمعة والتي بدت شديدة بشكل خاص مقارنة بالأيام السابقة في الحملة التي بدأت في 15 مارس

وأفادت وسائل إعلام تابعة للمتمردين أن الضربات التي وقعت اليوم السبت استهدفت مناطق متعددة في اليمن تحت سيطرة الحوثيين، ومن بينها العاصمة صنعاء، ومحافظتا الجوف وصعدة. وقالت وكالة الأنباء اليمينية "سبأ" التي يديرها الحوثيون إن الهجمات في صعدة أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين.