الصحة العالمية: سكان غزة يعيشون في كابوس لا يهدأ

قال الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن سكان عزة يعيشون في كابوس لا يهدأ إذ ينفد الطعام والماء والمأوى والإمدادات الطبية، وينضب الأمل وقدرة الناس على التكيف والبقاء.

وأضاف بيبركورن في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في جنيف اليوم أن الوضع يتفاقم بسبب حظر المساعدات منذ 2 مارس واستئناف الغارات محذرا من أن أوامر النزوح تعرض الأرواح للخطر وتؤدى إلى فقدان مئات الآلاف من الأشخاص مساكنهم وإمكانية الوصول إلى الضروريات.

ولفت إلى أن أكثر من نصف المستشفيات لديها معدل إشغال أسرة يزيد عن 80 %.

وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد مخزون مستلزمات الإصابات مثل السوائل والمضادات الحيوية وقال إنه يتوفر أقل من 500 وحدة دم في بنوك الدم في غز، بينما يقدر أن هناك حاجة إلى 4500 وحدة دم شهريً لتغطية تدفق الحالات المصابة.