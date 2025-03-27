إسرائيل تتوعد بمضاعفة الترويع وتختبر التهجير بـ 100 فلسطيني

توعدت إسرائيل سكان قطاع غزة، أمس، بمضاعفة الترويع عبر استخدام مزيد من القوة المفرطة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لسكان القطاع، إن «الجيش سينفذ عمليات بأقصى قدر من القوة». كما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بالاستيلاء على أجزاء من غزة إذا لم تفرج حماس عن الأسرى. وقال أمام البرلمان «كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح أسرانا، سيكون الضغط الذي سنمارسه أقوى».

وتسعى إسرائيل إلى فرض تهجير قسري على سكان القطاع، عبر تكثيف القصف. وأشارت تقارير إعلامية إلى تجربة أولية لتهجير 100 فلسطيني إلى إندونيسيا ستنفذ قريباً. ومنذ بداية الحرب غادر القطاع 35 ألف فلسطيني غالبيتهم مرضى وجرحى، وآخرون يحملون جنسيات أجنبية.

وتتزايد الضغوط على حماس للتنحي عن المشهد الحكومي في القطاع، حيث تجددت، أمس، التظاهرات التي تدعوها للتنحي عن الحكم من أجل إنهاء الحرب. وأفاد شهود عيان بأن متظاهرين في مواقع عدة في القطاع رددوا لليوم الثاني، هتافات ضد الحركة.

وشارك مئات الأشخاص في تظاهرة في مدينة غزة، ومئات آخرون في تظاهرات مماثلة في بيت لاهيا شمال القطاع وخان يونس بالجنوب. ودعت عشائر حي الشجاعية إلى وقفة احتجاجية ضد حماس. واتهم بيان للعشائر قيادات حماس بتجاهلهم والمتاجرة بأبنائهم، وأن القطاع ليس حكراً على فصيل أو جماعة.