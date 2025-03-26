نتنياهو يهدّد بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء أن إسرائيل ستشدد ضغوطها على حركة حماس في غزة إذا لم تفرج عن الرهائن المحتجزين لديها، مهدداً بالسيطرة على مناطق في القطاع في حال استمرار الرفض.

وأكد نتنياهو خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي: "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، سيكون ردنا أقوى"، مضيفاً: "هذا يشمل الاستيلاء على أراضٍ وإجراءات أخرى لن أتطرق إليها بالتفصيل هنا".

من جهة أخرى، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي لإسقاط حكومته، مؤكداً أنها ستكمل ولايتها كاملة. كما شدد على أن إسرائيل "ستظل ديمقراطية ولن تشهد حرباً أهلية"، مشيراً إلى أن بلاده "تغير وجه الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن غزة تشهد لأول مرة مظاهرات علنية واسعة ضد حكم حماس، معتبراً ذلك "تغييراً جديداً" في المشهد.