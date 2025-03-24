واشنطن تعلن القضاء على قيادات حوثية

واصل الطيران الحربي الأمريكي غاراته الجوية على مواقع الحوثيين، مستهدفاً محيط مدينة صعدة شمالي اليمن. وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أمس، أن واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة، بينهم كبير خبراء الصواريخ في الجماعة خلال الغارات المستمرة منذ عدة أيام.

وقال: «دمرنا مصانع أسلحة ومخازن للمسيرات تابعة للحوثيين». وأوضح والتز لشبكة «سي.بي.إس نيوز»: «لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء». ولم يحدد والتز هوية الخبير الذي قتل، كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم. وفي وقت سابق أمس، أفادت مصادر يمنية بإصابة العقل المدبر للهجمات البحرية لدى الحوثيين والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منصور السعادي في إحدى الغارات الأمريكية ونقله إلى صنعاء للعلاج.

وكان تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أكد أن استهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأمريكية. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بـ«القضاء عليهم تماماً».

