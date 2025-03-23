رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع روبيو استئناف العمليات القتالية في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم أن بنيامين نتنياهو بحث هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استئناف القتال في قطاع غزة والجهود المبذولة لتحرير الرهائن.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وناقش الطرفان التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن واستئناف الأعمال القتالية في قطاع غزة".

وأشار المكتب إلى أن روبيو أعرب عن دعم الولايات المتحدة الكامل وغير المشروط لإسرائيل وسياساتها.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في غزة فجر الثلاثاء وحتى أمس السبت، قتل أكثر من 650 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.