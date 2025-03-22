إسرائيل تتوعد بالرد على صواريخ أُطلقت من لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش "سيرد" على إطلاق ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان السبت على شمال إسرائيل وتم اعتراضها.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ.

وقال كاتس "لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من لبنان على بلدات الجليل"، مضيفا "تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية عمليات الإطلاق من أراضيها. أمرت الجيش بالرد".

وانطلقت صافرات الانذار عند الساعة 07,30 (الساعة 05,30 ت غ) في بلدة المطلة في شمال إسرائيل الحدودية مع لبنان. وأشار الجيش في وقت لاحق إلى اعتراض الصواريخ الثلاثة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية.

وقال كاتس "وعدنا بلدات الجليل بالأمن وهذا ما سيحصل. مصير المطلة هو نفسه مصير بيروت".

من جانبه، حذر نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية اليوم السبت من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية للبلاد.

وشدد في بيان على "ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم".

جاء ذلك بعد قصف إسرائيلي لبلدات في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ عبر الحدود.