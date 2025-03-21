المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار إقالة رئيس "الشاباك"

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت اليوم، إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بحسب بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وجاء القرار بعد أسابيع من إعلان نتانياهو نيته إنهاء ولاية بار، مشيرا إلى "غياب الثقة المستمر" بينهما، رغم أن ولاية بار التي بدأت في أكتوبر 2021 كانت من المفترض أن تمتد لخمس سنوات.

وجاء في البيان أن الحكومة "وافقت بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار".

وكان بار قد عُين من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتانياهو عن الحكم بين يونيو 2021 و ديسمبر 2022.

وقد شاب العلاقة بين نتانياهو وبار التوتر منذ البداية، خاصة في ظل خلافات حول مشروع التعديلات القضائية التي أثارت انقساما حادا داخل إسرائيل.

وتفاقم هذا التوتر بعد نشر الشاباك في 4 مارس تقريرا داخليا حول هجوم "حماس"، أقر فيه الجهاز بفشله في منع الهجوم، لكنه أشار أيضا إلى أن "سياسة الهدوء ساعدت "حماس" على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير".

وسبق أن لمح رونين بار إلى نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته، مبديا استعداده لتحمل مسؤولية تقصير الجهاز في التصدي للهجوم.