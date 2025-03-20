الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الخميس صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق أجواء الدولة العبرية، في حين قال الحوثيون إنّهم استهدفوا مطار بن غوريون الدولي.

وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على إكس إنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل الصاروخ الذي أطلق من اليمن فبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية".

من جهتهم، قال الحوثيون في بيان إنهم استهدفوا مطار بن غوريون ب"صاروخ باليستي فرط صوتي"، وأضافوا أن "القوات المسلحة صعدت من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات +يو أس أس هاري ترومان+".

والثلاثاء، تبنى الحوثيون إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل اعترضته دفاعاتها الجوية قبل أن يدخل أجواءها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وكان ذلك أول هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل من اليمن منذ بدء سريان الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة في 19 يناير.

وحصل هذا التصعيد بعيد سلسلة ضربات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.