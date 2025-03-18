إسرائيل تستأنف حربها على غزة

قُتل 356 فلسطينياً في غزة فجر الثلاثاء في سلسلة غارات إسرائيلية غير مسبوقة في نطاقها وكثافتها منذ شهرين، حين بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس التي سارعت لاتّهام إسرائيل بنسف الاتفاق و"التضحية" بالرهائن.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إنّه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشنّ قوات جيش الدفاع والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) هجوما واسعاً على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة".

وحذّرت الحكومة الإسرائيلية في بيانها من أنّ "إسرائيل ستتحرّك الآن ضدّ حماس بقوة عسكرية متزايدة".

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 356 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي غير المسبوق نطاقا وكثافة منذ بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع في 19 يناير.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنّ إسرائيل استشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أن تشنّ غاراتها على القطاع الفلسطيني.

وردّاً على هذا التصعيد، اتّهمت حماس إسرائيل بـ"الانقلاب" على اتفاق وقف إطلاق النار.