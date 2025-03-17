بعد رفض الحوثي إيقاف تهديد الملاحة..أمريكا تستأنف الغارات على مواقع الميليشيا

تعرضت مناطق يمنية لضربات أميركية جديدة، بينها محافظة الحديدة في غرب اليمن ، وذلك بعد رفض الحوثي إيقاف تهديد الملاحة.

واستهدفت الغارات مديرية باجل في الحديدة، اضافة الى مصنع للصلب في منطقة الصليف في المحافظة نفسها.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن قادة الحوثي وعائلاتهم يختفون عن الأنظار هرباً من الملاحقة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد.

وارتفعت حصيلة الغارات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا.