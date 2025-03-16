نتنياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه سيقيل رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، عازيا ذلك إلى "انعدام الثقة" بينهما.

وقال نتانياهو في مقطع مصور بثه مكتبه "قررت أن اقترح على الحكومة إنهاء ولاية رئيس الشين بيت"، مؤكدا ضرورة "إعادة التنظيم وتحقيق كل أهدافنا على مستوى الحرب ومنع الكارثة المقبلة"، في إشارة الى هجوم السابع من اكتوبر 2023.

وأضاف مخاطبا "مواطني إسرائيل" أنه "في شكل دائم، وخصوصا خلال حرب وجودية مماثلة، ينبغي أن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشين بيت".

وتابع نتانياهو "المؤسف أن ما يحصل هو العكس. ليس لدي هذه الثقة"، لافتا 'لى أن "انعدام الثقة ازداد مع الوقت".

واتهم رونين بار الذي عين في 2021 وكان مقررا أن يترك منصبه في 2026، بأنه يقف وراء "حملة تهديدات وتسريبات في وسائل الإعلام"، هدفت إلى "الحؤول دون اتخاذ القرارات الضرورية لإصلاح الشين بيت".

والعلاقات بين الرجلين كانت متوترة قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من اكتوبر، وخصوصا بسبب مشروع إصلاح القضاء الذي أشعل تظاهرات حاشدة واحتجاجات قبل بضعة أشهر من الهجوم.

وتصاعد التوتر بعد نشر تقرير في الرابع من مارس جاء ثمرة تحقيق داخلي وأقر فيه جهاز الأمن الداخلي بثغرات في جمع المعلومات الاستخباراتية، كان يمكن أن تشكل تحذيرا للسلطات حول حجم الهجوم غير المسبوق على إسرائيل.