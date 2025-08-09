الصومال: مقتل أكثر من 120 من مليشيا "حركة الشباب"

أعلنت الحكومة الصومالية عن مقتل أكثر من 120 من عناصر "مليشيات الخوارج" وإصابة آخرين خلال عمليات عسكرية مع مسلحي "حركة الشباب" جرت بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “صونا ” التي أوردت الخبرعن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم قوله إن الجيش الوطني سيطر خلال العمليات العسكرية على جميع أوكار الإرهابيين في إشارة إلى حركة الشباب الصومالية الإرهابية وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم) .

وكانت الوكالة أفادت مساء أمس الجمعة بتمكن قوات الجيش ، بالتعاون مع القوات الأوغندية المشاركة في (أوصوم)، ، من السيطرة الكاملة على مدينة ” بريري” الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلى، بعد أسبوع من المعارك المستمرة مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من عناصر تنظيم الشباب، وأسر عدد منهم.