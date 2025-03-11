البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة

استنكر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قرار وزير الطاقة الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، والذي يعتبر، جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم - رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول، الذي يمثل خرقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات محذرًا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار.