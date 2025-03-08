الجامعة العربية تدين أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية بسوريا

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.

وأدانت الأمانة العامة، في بيان أصدرته اليوم، أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذلك إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزاً على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.