البرلمان العربي يؤكد دعمه لكافة المبادرات الرامية لتمكين المرأة العربية

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل لكافة المبادرات العربية الهادفة إلى تمكين المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ووجه معاليه، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، تحية إعزاز وتقدير للمرأة العربية كونها نواة المجتمع والأسرة العربية، وشريكا أساسيا في مسيرة البناء والتقدم، وقدمت، وما تزال، تضحيات كبيرة من أجل رفعة وتقدم أوطانها.

وأكد اليماحي، أن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية على رأس أولوياته في أجندة عمله، مشيرا إلى أنه لا يمكن التغافل عن أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في بناء الأوطان باعتبارها شريكا أساسيا في النهضة والتنمية وبناء أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وثمن في الوقت ذاته، الإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وتمثيلها المشرف للدول العربية في كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية.