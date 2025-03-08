الأونروا: مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس أصبحت غير قابلة للسكن

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية أصبحت غير قابلة للسكن بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية.

وأكدت الوكالة في بيان، اليوم، أن عمليات الهدم الواسعة في هذه المخيمات تمثل نمطًا جديدًا مقلقًا يترك آثارًا غير مسبوقة على اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه العمليات تستهدف تغيير الخصائص الأساسية لهذه المخيمات بشكل دائم.

وأوضحت الأونروا أن فرقها على الأرض تعمل لتلبية احتياجات النازحين، في وقت تواصل فيه المساحة الإنسانية بالضفة الغربية تقلصها بشكل مستمر، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل.