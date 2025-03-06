ترامب متوعّدا سكّان غزة: "أنتم أموات إذا احتفظتم بالرهائن"

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة، متوعدا سكّان قطاع غزة بالموت "إذا احتفظتم بالرهائن"، في وعيد يأتي بعيد تأكيد واشنطن أنّها أجرت اتصالات مباشرة مع الحركة الفلسطينية.

وكتب ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح".

وأضاف "إنّي أرسل لإسرائيل كلّ ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، وما من عضو واحد في حماس سيكون في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله لكم (...) هذا آخر تحذير لكم! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".

ويأتي هذا التهديد العالي النبرة بعيد تأكيد الولايات المتّحدة أنّها أجرت اتصالات سرية مباشرة مع حماس بالتشاور مع إسرائيل، فيما حذرت الدولة العبرية الأربعاء من أن مهمتها للانتصار على الحركة الفلسطينية في غزة لم تنته.

ويمثّل هذا الامر قطيعة مع سياسة طويلة الأمد قضت بعدم إجراء الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع مجموعات تعتبرها إرهابية.

وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن هذه الاتصالات المباشرة، والتي كشف عنها لأول مرة موقع أكسيوس، ردت بأن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر، الذي "يشارك في المفاوضات، لديه السلطة للتحدث إلى أي كان".

وأضافت أنه "تم التشاور مع إسرائيل في هذا الشأن"، رافضة تقديم تفاصيل عن هذه المناقشات، ومؤكدة ان "أرواح الأمريكيين على المحك".

وعلى الاثر، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب: "خلال المشاورات مع الولايات المتحدة، أبدت إسرائيل رأيها بشأن إجراء مناقشات مباشرة مع حماس".

كذلك، أكد مسؤول في حماس اجراء اتصالات مباشرة مع الموفد الأمريكي.

وبحسب موقع أكسيوس، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص هذه المشاورات في الأسابيع الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة. وركزت على إطلاق سراح خمسة رهائن أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، أربعة منهم تأكد مقتلهم ويعتقد أن خامسا لا يزال على قيد الحياة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتيهما أن المحادثات تناولت أيضا مسألة اوسع تتمثل في إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإمكان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير أكد الأربعاء أن "مهمة إسرائيل ضد حركة حماس لم تنته بعد" فيما الهدنة التي أوقفت القتال منذ 19 يناير مهددة.

وأوضح زامير خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب "هذه ليست عملية تسليم وتسلم عادية هذه لحظة تاريخية ... حماس تعرضت بالفعل لضربة قاسية، لكنها لم تُهزم بعد". وتابع "المهمة لم تنته بعد".

وقال نتانياهو خلال المراسم متوجها إلى زامير "مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم" مؤكدا أن "نتائج الحرب ستحمل أهمية لأجيال ونحن مصممون على تحقيق النصر"، بعد حرب مدمرة في قطاع غزة اندلعت إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023 واتسعت لتشمل عدة جبهات.

ومنذ الأحد، علّقت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة تقريبا.

وطالب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك الأربعاء، الدولة العبرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة "في شكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات".