الخطة المصرية لإعمار غزة.. "ريفيرا" عربية بدون تهجير

كشفت وكالة رويترز، أن مسودة البيان الختامي للقمة العربية تعتمد الخطة المصرية لمستقبل غزة "ريفيرا" عربية بدون تهجير.

وقالت الوكالة إن مسودة البيان الختامي للقمة العربية تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

وذكرت أن مسودة البيان الختامي للقمة العربية ذكرت أن القادة العرب يدعون لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وبحسب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة فإن "التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة"، في حين أن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات.

والخطة مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، حيث تتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وذكرت وكالة رويترز أن المرحلة الأولى من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستتكلف 20 مليار دولار، قي حين أن المرحلة الثانية ستتكلف 30 مليار دولار.

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستسغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية وستسغرق المرحلة الثانية عامين ونصف وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة، وبالتالي تصل تكلفة إعمار قطاع غزة الإجمالية وفق الخطة المصرية إلى 53 مليار دولار.