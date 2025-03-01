وزير خارجية مصر يؤكد دعم بلاده للسلطة الفلسطينية ودورها في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، دعم بلاده للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني، وذلك لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في الضفة الغربية وغزة، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وصرح المتحدث بأن الوزير عبد العاطى استعرض مستجدات الجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده خلال مراحله الثلاث، كما تناول اللقاء خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم وترتيبات القمة العربية غير العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة.

وحرص الوزير عبد العاطي على الاستماع لرؤية رئيس الوزراء الفلسطيني حول موضوعات إعادة الإعمار، بما في ذلك المخرجات المتوقعة للمؤتمر الذي من المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما حرص الوزير عبد العاطي على الاستماع لرؤى وتقديرات المسئول الفلسطيني بشأن الأوضاع في الضفة الغربية في ظل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على مدن ومخيمات الضفة.

وعقد الوزير عبد العاطي مع رئيس الوزراء الفلسطيني مؤتمرا صحفيا أكد فيه دعم بلاده للشعب الفلسطيني وصموده على أرضه وعدالة قضيته.

وأضاف الوزير عبد العاطي أن المباحثات تناولت التحديات والمخاطر الوجودية التى تواجهها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة تضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم ومشاركة كل عناصر المجتمع الفلسطيني فيها.

ولفت إلى أن النقاشات اليوم تطرقت إلى تطورات الأوضاع فى قطاع غزة وما يشهده من أزمة طاحنة ومعاناة أكثر من مليوني فلسطيني، مشددا على أهمية العمل على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار وصولا إلى التهدئة الكاملة واطلاق سراح الرهائن والاسرى والانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن اللقاء شهد اتفاقاً فى الرؤى حول المسائل المتعلقة بالأمن والترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة حيث تم التأكيد على ضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الادارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية فى قطاع غزة والتى ستتولى مهامها لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر محددة بالتوازى مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل وإدارة مقدرات القطاع تأكيدا على اللحمة العضوية والوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أنه تم الحديث ايضا عن برامج التدريب التى تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون فى قطاع غزة.

ولفت الوزير عبد العاطي أنه كان هناك حديثا مطولا بين رئيسى وزراء مصر وفلسطين حول خطة إعادة إعمار غزة على عدة مراحل وتشمل إزالة الركام والعناصر غير المنفجرة والانعاش المبكر وإعادة الاعمار وتوفير وحدات سكنية مؤقتة للاشقاء فى غزة ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة لهم.

بدوره قال رئيس وزراء فلسطين :"نريد أن نرى دولة فلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطينى ونعمل على أن تكون عملية إعادة الإعمار ناجحة وتوفير إمكانية النجاح والدعم المالى وبيئة سياسية مواتية ، معربا عن أمله أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، موجها الشكر لمصر وشعبها على ما تقدمه للفلسطينيين.

وأضاف :"نأمل في قرارات حاسمة و مهمة من القمة العربية بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل، والتأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة" ، لافتا إلى أن "كل المشاكل في المنطقة بما فيها الحرب على غزة ناتجة عن تجاهل الحقوق الفلسطينية وعدم وجود عدالة".