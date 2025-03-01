إسرائيل تستعد لاستئناف الحرب على غزة

أكدت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يبحث إمكانية استئناف الحرب على غزة.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين أن نتائج محادثات القاهرة لم «تكن جيدة»، وأن نتانياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب.

فيما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن دبلوماسي غربي، أن إسرائيل تتأهب لعودة الحرب ضد حركة حماس، وأن الهدف الأهم هو «إيجاد بديل لحماس لإدارة القطاع». ويتقاطع ذلك مع ما أكده مصدران أمنيان مصريان بأن «الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 42 يوماً إضافياً».

إلى ذلك، صعدت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية، وخاصة في جنين، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بآلياته المدرعة في أنحاء المدينة والمخيم. كما أضرم الجيش النار، في عدد من منازل الفلسطينيين بمخيم نور شمس، شرق طولكرم.

