7 إصابات بحادث دهس في شمال إسرائيل

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن عدداً من الأشخاص أصيبوا بحادث دهس في شمال إسرائيل، أمس، يشتبه بأنه هجوم إرهابي. وأضافت الشرطة في بيان: «هناك شكوك بأنه هجوم إرهابي، تمكنت قوات الشرطة من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولاً عن عملية الدهس التي وقعت عند تقاطع كركور جنوب حيفا في شمال إسرائيل».

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء، إن طواقمها تعاملت مع سبع إصابات في موقع الحادث وإن جريحين حالتهما خطيرة.

وقالت المسعفة أولي كينان التي وصلت إلى موقع الحادث: «كان المشهد صعباً، شاهدنا المصابين بعضهم كان ممداً على تلة ترابية خلف محطة الحافلات وقالوا لنا إنهم تعرضوا للدهس». وأشارت المسعفة إلى إصابتين خطيرتين وثلاث متوسطة بينما أصيب البقية بجروح طفيفة. وأضافت: «تم إجلاء المصابين إلى مركز هليل يافة الطبي».

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن «الشخص الذي اعتقلته الشرطة هو من نفذ الهجوم الإرهابي الذي دهس عدة أشخاص في محطة للحافلات، ثم طعن الناس في وقت لاحق واصطدم بسيارة الشرطة».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة تأكيدها اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الدهس عند مفترق كركور قرب حيفا.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن منفذ العملية في جنوب حيفا دهس مجموعة أشخاص، وصدم مركبة شرطة، ثم ترجّل وطعن رجلي شرطة. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم «تحييد» المشتبه به، لكنه أشار إلى أنه على قيد الحياة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».