ويتكوف يلتقي عائلات الرهائن في تل أبيب

التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في وقت تتزايد المخاوف إزاء مصيرهم مع تصاعد حدة الأزمة الانسانية في القطاع بعد نحو 22 شهراً على الحرب.

وصفق عدد من المتظاهرين لدى وصول ويتكوف الى "ساحة الرهائن" في تل أبيب، وناشده مئات الأشخاص الذين تجمعوا تقديم المساعدة، قبل أن يعقد اجتماعاً مغلقاً مع عائلات المخطوفين أثناء هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وعقب الاجتماع نشر المنتدى بياناً قال فيه إن ويتكوف قدم التزاماً شخصياً بأن يسعى هو وترامب لإعادة الرهائن.

وأظهرت مقاطع فيديو على الانترنت وصول ويتكوف للقاء "منتدى عائلات الرهائن"، بينما كان أقاربهم يهتفون "أعدهم إلى ديارهم" و"نحتاج إلى مساعدتك".

وجاءت زيارة مبعوث الرئيس دونالد ترامب الى تل أبيب غداة زيارته مركزا لـ"مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، للوقوف على آليات إدخال المواد الغذائية إلى القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر، وحيث تحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من المجاعة.

وفي المساء، تجمع نحو 60 ألف شخص في الساحة ذاتها للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، بحسب المنتدى.

من بين 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم حماس الذي أشعل شرارة الحرب، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

كان ويتكوف زار الجمعة قطاع غزة، واعداً بزيادة المساعدات مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية الأوضاع الكارثية في القطاع.