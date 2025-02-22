المنظمة الدولية للهجرة: "90% "من منازل قطاع غزة مدمرة

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 90% من المنازل في قطاع غزة دمرت وإن مئات الآلاف من الأشخاص لا يجدون مكانا يؤويهم وأكدت أن العائدين إلى مناطقهم في قطاع غزة وجدوا أنفسهم أمام أكوام من الأنقاض.

وأوضحت المنظمة في بيان وزعته اليوم عقب زيارة قامت بها مديرتها إيمي بوب إلى جانب مهند هادي منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة .. إلى قطاع غزة أن “الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف بائسة ” وأكدت أنها بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني تعمل على زيادة المساعدات الطارئة في مجال الإيواء.

ونسب البيان إلى مديرة المنظمة قولها إن حجم الدمار في غزة مذهل والعائلات التي فقدت كل شيء تواجه البرد دون حماية أو بنية تحتية أو خدمات.

على صعيد متصل استشهدت مواطنة فلسطينية اليوم برصاص القوات الإسرائيلية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وفي مدينة جنين بالضفة الغربية استشهدت طفلة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية ليرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 27 شهيدا.