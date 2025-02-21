تصعيد في الضفة الغربية بعد تفجيرات في حافلات وسط إسرائيل

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة بشن "عملية مكثفة ضد مراكز الإرهاب" في الضفة الغربية بعد سلسلة تفجيرات في حافلات وقعت مساء الخميس في بات يام وسط البلاد، بحسب ما أعلن مصدر في حكومته.

وقال المصدر على منصة إكس إن نتنياهو "أمر قوات الدفاع الإسرائيلية بتنفيذ عملية مكثفة ضد مراكز الإرهاب" في الضفة الغربية.

وأضاف أنه أمر أيضا الشرطة والشين بيت (الاستخبارات الداخلية) "بزيادة الوقاية" من هجمات كهذه، وذلك بعد اجتماع خصصه للأمن.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ عبوات ناسفة انفجرت ليل الخميس في حافلات عدّة بمدينة بات يام في وسط الدولة العبرية، في "هجوم إرهابي محتمل" لم يوقع إصابات لكنّ الجيش قرّر في أعقابه "تكثيف عملياته" بالضفة الغربية المحتلة.

وسارع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى اتهام "منظمات فلسطينية" بالوقوف خلف هذه التفجيرات، بينما دعا نتنياهو إلى اجتماع أمني ليلي عقد برئاسته.

وقالت الشرطة في بيان "تقرير أولي: هجوم إرهابي مشتبه به. وردت تقارير متعدّدة عن انفجارات طالت حافلات عدة في مواقع مختلفة في بات يام".

جهاز توقيت

بدوره، قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ "هذه عبوات متفجّرة متشابهة مزوّدة بجهاز توقيت. انفجرت ثلاث، وتمّ تحديد موقع اثنتين أخريين يتمّ العمل على تحييدهما".

من جهته، أعلن مكتب نتنياهو أنّ رئيس الوزراء تلقّى إحاطات بشأن التفجيرات "وعقد اجتماع تقييم أمني".

وبحسب المتحدّث باسم الشرطة فإنّ ثلاث عبوات ناسفة انفجرت على متن حافلات بينما يجري تفكيك عبوتين أخريين.

وأكّدت الشرطة في بيان أنّها نشرت تعزيزات كبيرة للبحث عن المشتبه بوقوفهم خلف هذا الهجوم.

وأضاف البيان أنّ "وحدات مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة تبحث عن مزيد من الأجسام المشبوهة. نناشد الجمهور تجنّب المناطق المتضررة والبقاء في حالة تأهب تحسّبا لأيّ أجسام مشبوهة".

من ناحيتها، قالت تسيفكا بروت رئيسة بلدية بات يام إنّه "لم تقع إصابات" من جراء هذه الانفجارات.

وأظهرت لقطات بثّتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية حافلة محترقة وأخرى تشتعل فيها النيران.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنّ السلطات طلبت من سائقي الحافلات في سائر أنحاء البلاد التوقف وتفتيش حافلاتهم بحثا عن عبوات ناسفة محتملة.

وقال قائد شرطة وسط إسرائيل حاييم سارغاروف عبر التلفزيون إنّ العبوات التي استخدمت في هذه التفجيرات مماثلة لتلك التي عُثر عليها في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967.

خطر جدا

وبحسب مسؤول في مكتب رئيس الوزراء فإنّ نتنياهو يعتبر "زرع متفجرات في حافلات عملا خطرا للغاية وسيأمر باتخاذ إجراءات حاسمة ضد العناصر الإرهابية في الضفة الغربية".

من جانبه، أعلن كاتس أنّه أمر الجيش بتكثيف عملياته العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبخاصة في مخيمات اللاجئين.

وقال كاتس في بيان إنّه "في ضوء محاولات الهجمات الخطرة في منطقة غوش دان من جانب منظمات فلسطينية إرهابية ضد السكان المدنيين في إسرائيل"، فقد أعطى توجيهاته إلى الجيش بـ"تكثيف العمليات لمكافحة الإرهاب في مخيم طولكرم وكلّ مخيّمات اللاجئين" بالضفة الغربية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع عمليات شبه يومية في عدد من بلدات ومخيّمات الضفة.

وتصاعدت حدّة أعمال العنف في الضفة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وقُتل ما لا يقلّ عن 897 فلسطينيا في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو لمستوطنين، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام وفّرتها وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.