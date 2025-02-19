200 منظمة حقوقية تطالب بوقف توريد مقاتلات «إف 35» إلى إسرائيل

طالب أكثر من 200 منظمة حقوقية الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات «إف 35» F-35، بوقف فوري لتوريد هذه المقاتلات إلى إسرائيل. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن ذلك جاء في رسالة «نداء عاجل» وقعتها 232 منظمة دولية بارزة، وأكدت فيها أن «الأشهر الـ15 الماضية أظهرت بوضوح أن إسرائيل لا تنوي الامتثال لقواعد القانون الدولي».

ووفقاً للتقرير، تم توجيه النداء إلى وزراء الدفاع في كل من أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، بالتزامن مع اليوم الـ500 لحرب غزة.

وضمّت قائمة الموقعين على الرسالة منظمات من دول أخرى مثل بلجيكا ولبنان والهند وسويسرا وإيرلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلات F-35 يتم تصنيعها من خلال اتحاد دولي تقوده شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية، حيث تساهم الشركات البريطانية بنسبة تصل إلى 15 % من المكونات اللازمة لهذه الطائرات.

وعلى الرغم من أن السلطات البريطانية علقت سابقاً 30 من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إلا أنها استثنت قطع غيار مقاتلات F-35 من هذا القرار، مشيرة إلى المخاطر المحتملة على البرنامج الدولي المشترك.

ونقلت الصحيفة عن كيتي فالون، مديرة حملة معارضة تجارة الأسلحة (CAAT )، قولها إن «برنامج F-35 أصبح رمزاً لمشاركة الغرب في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين»، مؤكدة أن هذه الطائرات لعبت دوراً محورياً في القصف المتواصل على غزة الذي دام 466 يوماً.

وأضافت الصحيفة أن فالون أشارت إلى أن جميع الدول المشاركة في برنامج F-35، باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق على المعاهدة، هي أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT )، وتُلزم هذه المعاهدة الدول بمنع تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.