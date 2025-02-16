مصر والأردن تؤكدان ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

أكدت مصر والأردن ضرورة البدء الفوري بعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن.

وشدد ولي عهد الأردن في هذا الصدد على دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكداً دعم الأردن للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية وضرورة خروجها بإجماع عربي في هذا الشأن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستعرض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، فضلاً عن إنفاذ المساعدات الإنسانية.