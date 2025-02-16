لافروف وروبيو يبحثان إزالة عوائق الإدارة الأمريكية السابقة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو تحدثا هاتفيا أمس السبت وناقشا الوضع في أوكرانيا واتفقا على إزالة "العوائق الأحادية" التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة.

وتبدأ محادثات السلام بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا في الأيام المقبلة، بعدما فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه الأوروبيين باتصاله هذا الأسبوع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وإعلانه بدء المفاوضات على الفور.

وذكرت الوزارة في بيان أن لافروف وروبيو اتفقا، خلال المكالمة التي جرت أمس السبت وبادر بها الجانب الأمريكي، على العمل لاستعادة "الحوار القائم على الاحترام المتبادل" تماشيا مع النهج الذي حدده الرئيسان. كما اتفقا على مواصلة الاتصالات لحل المشكلات في العلاقات الثنائية "بهدف إزالة العوائق أحادية الجانب التي تعرقل التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتبادل التي خلفتها الإدارة السابقة".

ولم يتضح على الفور ما هي العوائق المحددة التي تمت مناقشتها.

وقالت الوزارة في بيان "عبر الجانبان عن استعدادهما المتبادل للتفاعل بشأن القضايا الدولية الملحة بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا والوضع المتعلق بفلسطين والشرق الأوسط بوجه عام وغيره من الاتجاهات الإقليمية".

وتحدث ترامب وبوتين لأكثر من ساعة يوم الأربعاء في أول اتصال مباشر على مستوى الرؤساء منذ أن أجرى بوتين اتصالا مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت الخارجية الروسية أيضا إن لافروف وروبيو ناقشا كيفية تشديد الشروط اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع قريبا للتوصل إلى خطوات محددة لإزالة العقبات المتبادلة التي تعرقل عمل البعثات الروسية والأمريكية في الخارج".