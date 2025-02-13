اليابان و"دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية " تناقش إعادة بناء غزة

استضافت اليابان بالاشتراك مع فلسطين جَلسة إحاطة عبر الإنترنت مع أطراف مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية (CEAPAD) ناقشوا خلالها دورهم في عملية إعادة بناء غزة بعد وقف إطلاق النار.

شارك في الاجتماع أندو توشيهيدي، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية والدكتور وائل زقوت وزير التخطيط والتعاون الدُّوَليّ الفلسطيني والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية اليابانية في طوكيو أن هذه الجولة من الاجتماعات عقدت بمشاركة اليابان (المضيف)، وفلسطين (المضيف المشارك)، وبروناي دار السلام، وكمبوديا، وإندونيسيا، وجمهورية كوريا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، والبنك الدولي، والأونروا، والبنك الإسلامي للتنمية، ومكتب الرباعية.

وناقش المجتمعون المساعدات المقدمة للفلسطينيين من الدول الآسيوية.

وأطلع الوزير الفلسطيني المشاركين في الاجتماع على الخِطَّة الفلسطينية في غزة بعد وقف إطلاق النار وتوقعات إعادة الإعمار في المستقبل.

وأكد المشاركون استعدادهم لدعم الجهود الفلسطينية والمساهمة في المساعدات الإنسانية وجهود التعافي وإعادة الإعمار وإقرار السلام والاستقرار في الأمدين المتوسط ​​إلى الطويل بناءً على المناقشات التي جرت في اجتماعات العمل عبر الإنترنت العام الماضي.