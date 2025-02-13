ترامب يشيد بالعاهل الأردني ويعتبر من الأفضل لسكان غزة المغادرة

أكد البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه سيكون أفضل بكثير للفلسطينيين نقلهم من قطاع غزة، وذلك قبل أن يعمد ترامب الى بث مقطع مصور يشيد فيه بالعاهل الأردني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الملك يفضّل بقاء الفلسطينيين حيث هم"، مضيفة "لكن الرئيس يشعر بأنه سيكون أفضل بكثير وأكثر إجلالا إذا أمكن نقل هؤلاء الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا".

ولاحقا، عرض البيت الأبيض مقطعا مصورا يظهر ترامب جالسا خلف مكتبه في المكتب البيضوي ومخاطبا الأردنيين في شكل مباشر بقوله: "أنتم حقا شعب رائع" و"لديكم ملك هو إنسان رائع".

واضاف "أنتم محظوظون به" قبل أن يختم "ليبارككم الله (...) لديكم ملك عظيم".

وبدت أجواء اللقاء بين الرئيس الامريكي والعاهل الاردني الثلاثاء مريحة، وخصوصا مع إشادة ترامب بمبادرة للملك عبدالله الثاني تقضي باستقبال ألفي طفل مريض من غزة.

لكن الارتياح الظاهري لم يبدد الخلافات. فالعاهل الأردني كرر بعد الاجتماع عبر منصة اكس "معارضته الشديدة" لتهجير فلسطينيي قطاع غزة، على غرار الدول العربية التي أكدت رفضها خطة الرئيس الأمريكي.

وكثّفت دول عربية نافذة منها من هو حليف تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح ترامب ورفض اقتلاع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية.