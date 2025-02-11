الأمم المتحدة تعلق عملياتها في محافظة صعدة بسبب احتجاز الموظفين

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعليق جميع العمليات والبرامج الأممية في محافظة صعدة في اليمن، بشكل مؤقت في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة لاستمرار عملها.جاء ذلك خلال بيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم “الإثنين”، ردا على قيام الحوثيين مؤخرا باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين، منهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل هناك.

وأشار البيان الذي نسب للمتحدث باسم الأمين العام، إلى أن هذا الإجراء استثنائي ومؤقت، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء الأممي وتقديم المساعدة وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها، موضحا أن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهود الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن هذا التعليق المؤقت يمنح الوقت لسلطات الأمر الواقع والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقا لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية.وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بمساعدة الملايين من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.