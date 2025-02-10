موقف عربي قاطع: كلام نتانياهو حول السعودية أوهام

أكدت السعودية ودول عربية عدة أمس الرفض القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة دولة له في المملكة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان «تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي».

وأضافت أن «هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً».

وأكدت أنّ «الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم».

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تصريحات نتانياهو «انفصالاً تاماً عن الواقع»، مشيراً إلى أنها «أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها»، في تأكيد على موقف أصدرته الإمارات ومصر وقطر وعدد من الدول العربية الأخرى.

مجلس التعاون

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي بشدة التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية. وقال البديوي في بيان إن «هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج الاحتلال الإسرائيلي في عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول».

وجدد البديوي تأكيد الموقف «الثابت والراسخ» للسعودية ودول مجلس التعاون في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الجهود الكبيرة والقيمة التي تبذلها لدعم القضية الفلسطينية. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل «جاد وحاسم» ضد التصريحات الإسرائيلية العدوانية، والتي تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة التصريحات الإسرائيلية، التي تحرِّض ضد المملكة العربية السعودية، وتطالب ببناء دولة فلسطينية على أراضيها، في مساس مباشر بالسيادة السعوديَّة، وخرقٍ واضحٍ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأعرب المجلس في بيان عن تضامنه مع المملكة والموقف العربي الرافض لمثل هذه المحاولات غير المسؤولة جملةً وتفصيلاً، التي تمس بأمن وسيادة الدول العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءاتٍ جادةٍ لوقف الاستفزازات المستمرة من قِبَل إسرائيل.