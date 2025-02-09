"حكماء المسلمين" يدين بشدة التصريحات الإسرائيليه تجاه السعودية

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة التصريحات الإسرائيلية، التي تحرِّض ضد المملكة العربية السعودية، وتطالب ببناء دولة فلسطينية على أراضيها، في مساس مباشر بالسيادة السعوديَّة، وخرقٍ واضحٍ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأعرب المجلس في بيان أصدره اليوم عن تضامنه مع المملكة العربية السعوديَّة والموقف العربي الرافض لمثل هذه المحاولات غير المسئولة جملةً وتفصيلًا، التي تمس بأمن وسيادة الدول العربية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءاتٍ جادةٍ لوقف الاستفزازات المستمرة من قِبَلِ إسرائيل.

وأكد مجلس حكماء المسلمين موقفَه الراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض أي محاولاتٍ لتهجيره أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مجددًا دعوة المجتمع الدولي والمنظَّمات الدوليَّة إلى ضرورة العمل على وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل بشكلٍ عاجلٍ على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا.