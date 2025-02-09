العراق يدين التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية تجاه السعودية

أعلن العراق، إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صدر اليوم "رفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأعربت الوزارة عن تضامن العراق الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول.

وشدّد بيان الخارجية العراقية على أن المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو أمر مرفوض تماما.