أبو الغيط : الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على الأرض التي أُحتلت عام 1967

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما.

وقال أبو الغيط ، في تصريح صحفي اليوم ، إن "أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط استنكاره بـ "أشد العبارات تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول نقل الفلسطينيين الي المملكة العربية السعودية" ، مؤكدا أن "المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض بالإضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع".