أمين مجلس التعاون يدين التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي بشدة اليوم الأحد التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية.

وقال البديوي في بيان صحفي إن "هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج الاحتلال الإسرائيلي في عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول".

وجدد البديوي تأكيد الموقف "الثابت والراسخ" للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الجهود الكبيرة والقيمة التي تبذلها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد أن هذا الدعم يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين وضمان سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق اللاجئين في العودة وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل "جاد وحاسم" ضد التصريحات الإسرائيلية العدوانية والتي تشكل تهديدا وخطرا على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.