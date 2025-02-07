الأزهر يدعو لموقف عربي وإسلامي موحد لحماية حق الفلسطينيين

جدد الأزهر الشريف، دعوته للدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف شجاع وموحد ضد التصريحات التي تحاول إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الأزهر، أن محاولات طمس القضية الفلسطينية لن تنطلي على أحد، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا التهجير أو التنازل عن أرضهم، وأن غزة ستظل صامدة رغم الدمار والاعتداءات.

واستنكر الأزهر، ازدواجية المعايير لدى من يرفعون شعارات الحرية والديمقراطية، ثم يتجاهلون الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مؤكدًا أن فلسطين جزء لا يتجزأ من المنطقة العربية، وأن الاحتلال لن يغير هذه الحقيقة.