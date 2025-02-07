غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه

شنّ الطيران الإسرائيلي ليل الخميس غارات على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ "قرابة العاشرة و35 دقيقة مساء الخميس (20,35 ت غ)، عدوانا جويا حيث نفذ غارة جوية مستهدفا الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة" في جنوب البلاد، وذلك "على دفعتين".

إلى ذلك، نفّذت إسرائيل "غارة على مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية" الحدودية مع سوريا، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى تحليق الطيران الإسرائيلي "فوق بيروت وضواحيها".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري... على موقعين عسكريين كانا يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان والتي شكلت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف "يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة لإعادة تموضع ولتسليح حزب الله وذلك بناء على تفاهمات وقف إطلاق النار".

ويسري منذ 27 نوفمبر، اتفاق لوقف النار هدف إلى وضع حدّ لتبادل للقصف عبر الحدود امتد نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024 مع تكثيف إسرائيل غاراتها وبدء عمليات توغل برية في مناطق حدودية بجنوب لبنان.

ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وبعدما أكدت اسرائيل أنها لن تلتزم مهلة الانسحاب المحددة، مُدّد الاتفاق حتى 18 فبراير.

وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق. وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.