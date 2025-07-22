الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن صباح الثلاثاء غداة تنفيذه غارات جوية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال الجيش في منشور على حسابه في تطبيق تلغرام إنّه "عقب دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وأتى إطلاق الصاروخ على إسرائيل غداة تنفيذ الدولة العبرية غارات جوية عنيفة على ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، في ثاني هجوم من نوعه خلال شهر.

وإثر ضرب هذا الميناء الواقع في غرب اليمن على البحر الأحمر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّه "قصف أهدافاً إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة"، مشيرا إلى أنه "سيفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها في السابق".

من جهته، أكّد مسؤول أمني حوثي لفرانس برس أنّ الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة أدّت إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.

واستأنف الحوثيون مؤخراً هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفناً تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

واستأنف الحوثيون مؤخراً هجماتهم في البحر الأحمر، مستهدفين سفناً تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.