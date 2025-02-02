السيسي يؤكد استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد على استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جيبوتي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي .

وقال المتحدث، في بيان صحفي نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال.

وطبقا للمتحدث ، تناول اللقاء الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر.