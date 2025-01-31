ماذا قال ترامب عن تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيتخذ قريبًا قراره بشأن مستقبل القوات الأمريكية في سوريا، والتي تتواجد هناك في إطار مكافحة تنظيم داعش.

وفي رده على سؤال حول إمكانية سحب هذه القوات، قال ترامب: "سنقرر بشأن ذلك قريبًا"، مشددًا على أن بلاده غير متورطة بشكل مباشر في سوريا، مضيفًا: "سوريا في حالة فوضى، وهم لا يحتاجون إلى مزيد من التدخل من جانبنا".

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت لسنوات إلى أن عدد قواتها في سوريا يبلغ نحو 900 جندي، إلا أن البنتاغون كشف في ديسمبر الماضي عن ارتفاع العدد إلى ما يقارب 2000 جندي.

ويستمر التوتر بين واشنطن وكل من تركيا والعراق بشأن استمرار التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، بينما تدعو إسرائيل إلى الإبقاء عليه.

كما سبق لترامب أن صرح، قبل الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، أن القوات الأمريكية يجب أن تظل بعيدة عن الصراع السوري.